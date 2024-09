FELIZ ANIVERSÁRIO!

Veja detalhes da festa 'minimalista' feita por Leticia para Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré completou 44 anos na semana passada e ganhou uma festa de aniversário especial da mulher, Leticia Cazarré. A stylist mostrou detalhes da celebração em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (30).

Segundo Leticia, o marido havia pedido para que ela organizasse um churrasco "com muita animação para as crianças". A festa teve castelo inflável e piscina de bolinhas para os seis filhos do casal e os demais convidados.