LUTO

Silvia Abravanel chora ao falar de saudades de Silvio Santos

Apresentadora participou do programa Hora do Faro

Silvia Abravanel contou como ficou sabendo da morte do pai, Silvio Santos, e desabafou sobre como está sendo o processo de luto. A apresentadora participou do programa Hora do Faro, da Record, no domingo, 29.