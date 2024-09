COM RODRIGO FARO

Filme sobre Silvio Santos chega aos cinemas nesta quinta-feira (12)

“Silvio” está em cartaz em diversas salas de Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 10:29

Rodrigo Faro como Silvio Santos Crédito: Divulgação

O filme “Silvio”, estrelado por Rodrigo Faro e que retrata a vida do apresentador Silvio Santos, estreia nesta quinta-feira (12), quase um mês após o falecimento do dono do SBT. Dirigido por Marcelo Antunez, o longa se propõe a descortinar o “lado humano” de um dos maiores ícones da televisão brasileira. Em Salvador e região metropolitana, “Silvio” está em cartaz nos cinemas do Shopping Barra, Shopping da Bahia, Shopping Cajazeiras, Salvador Shopping, Shopping Paralela, Salvador Norte Shopping e Parque Shopping Bahia.

Com roteiro de Anderson Almeida, “Silvio” se concentra no episódio em que o apresentador foi mantido refém em sua própria casa em São Paulo, pouco depois da liberação de sua filha Patrícia (Polliana Aleixo) de um sequestro. Sob a ameaça do sequestrador, Fernando Dutra Pinto (Johnnas Oliva), Silvio Santos revisita momentos significativos através de flashbacks: sua infância, a experiência como camelô no Rio de Janeiro e a fundação do SBT.

O filme também revela um aspecto pouco falado da vida de Silvio: seu primeiro casamento com Maria Aparecida. Silvio manteve o relacionamento em segredo por uma década, como estratégia para não prejudicar sua imagem de galã.