FAMOSOS

Neta de Silvio Santos diz que recebeu sinal sobre morte do avô

Amanda Abravanel disse que o dia 12 de dezembro, aniversário do apresentador, sempre será importante em sua vida

Amanda Abravanel, filha de 18 anos de Silvia Abravanel, usou suas redes sociais para contar que recebeu um "sinal" de seu avô, Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos.

A jovem compartilhou que, ao tomar um achocolatado, reparou que a data de validade do produto correspondia à data de nascimento do apresentador, 12 de dezembro.

"Hoje, em meio a um turbilhão de emoções, me deparei com esse sinal enviado por Deus. Poderia ter sido um simples café da manhã, mas tenho certeza que, através desse sinal, Deus me provou que meu avô sempre estará comigo", escreveu.