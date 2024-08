TV

Prontos para seguir em frente, diz Portiolli no 'Domingo Legal' com homenagem a Silvio Santos

"Estamos no ar com muita saudade, é verdade. Mas estamos preparados para seguir em frente, preparamos um programa especial para você. E como forma de agradecer, fazer um carinho em todo mundo que passou essa semana pensando no nosso grande mestre, Silvio Santos, vamos fazer algumas brincadeiras que marcaram os domingos de todos os brasileiros", disse o apresentador ao início do programa deste domingo.