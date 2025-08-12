MÚSICA

Festival A Feira comemora 10 anos com duas edições gratuitas em Salvador

Evento ocupa espaços da cidade nos dias 30 e 31 de agosto e 6 e 7 de setembro e trará encontro inédito entre Mãeana e ManaFlor

Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:19

A Feira Crédito: Divulgação

A comemoração de 10 anos da Feira da Cidade chega a Salvador com duas edições especiais do Festival A Feira. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece em dois finais de semana: nos dias 30 e 31 de agosto, no Canteiro Central do Imbuí, e depois nos dias 6 e 7 de setembro, no Canteiro Central da Avenida Centenário, na Barra.

Um dos principais destaques da programação é o encontro inédito entre Mãeana e ManaFlor, marcado para o dia 6 de setembro. O show traz ao palco uma fusão de forró, MPB e o estilo batizado como “pisa nova”, uma releitura moderna do forró pé de serra, com arranjos criativos para canções de nomes como João Gomes, Luiz Gonzaga, Rita Lee e outros clássicos da música brasileira.

As edições do festival na capital baiana fazem parte da celebração de uma década do projeto, que começou sua turnê comemorativa em maio e já passou por cidades como Mucuri, Eunápolis, Itabuna, Vitória da Conquista e Juazeiro. Feira de Santana, Camaçari e Jequié ainda devem receber o evento, com datas a serem anunciadas.

Ao final do circuito, o Festival A Feira terá reunido mais de 200 horas de atividades gratuitas, promovendo uma programação diversa que inclui shows, oficinas, experiências gastronômicas e ações artísticas.

A Feira foi a primeira iniciativa de Economia Criativa de rua da Bahia e, em dez anos, tornou-se um espaço conhecido por conectar arte, música, comida e empreendedorismo. Já foram mais de 300 edições, reunindo cerca de 3 mil atrações musicais, 20 mil horas de atividades e um público superior a 1 milhão de pessoas.

Para Carla Maciel, idealizadora e coordenadora do projeto, o festival tem impacto que vai além da cultura: “O Festival A Feira celebra a consistência de um projeto pioneiro que se mantém permanente e estruturante, sendo palco ativo e contínuo para a Economia Criativa florescer a cada dia e em suas mais diversas linguagens. Lançamos negócios, revelamos artistas, ativamos territórios e conectamos pessoas. A Feira deu o primeiro palco para grandes nomes da gastronomia, da arte e do empreendedorismo criativo, seguindo potente e atual”.

Ao longo da década, a Feira ajudou a lançar nomes que hoje se destacam nacionalmente, como o Grupo Origem, de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que começou com um pequeno estande e hoje comanda sete restaurantes premiados e o Instituto Ori, referência em gastronomia identitária.

Outros empreendedores que passaram pelo projeto e se fortaleceram incluem Fred Teixeira (Oxe é de Minas), Juli Allegro (Latitude 13), Rafael Zacarias (Bravo Hamburgueria), Leo Torres (BVegan) e Laila (DCor), todos exemplos do impacto direto da Feira no cenário da Economia Criativa.

Além da diversidade cultural, o festival também foca em sustentabilidade. Entre as ações práticas estão o uso de copos reutilizáveis, sacolas de papel, ecobags com design local, oficinas de compostagem e plantio de mudas nativas.

A programação completa e os horários dos shows em Salvador serão anunciados no Instagram oficial do projeto: @a_feira.