Fundador dos Racionais MC’s se apresenta nesta segunda em Salvador

O artista é uma das atrações do "Big Shake", realizado no Pelourinho

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:09

Evento é idealizado por KL Jay, DJ Raíz e DJ Leandro Vitrola
Evento é idealizado por KL Jay, DJ Raíz e DJ Leandro Vitrola Crédito: Divulgação

Um dos fundadores do Racionais MC’s, o DJ KL Jay é uma das atrações da 12ª edição do ‘Big Shake’, que será realizado nesta segunda-feira (8), às 16h. O show acontecerá na cobertura do restaurante Mãe Comida Afetiva, localizado na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser comprados pela plataforma Shotgun.

O evento é idealizado pelo músico paulista em parceria com dois DJ’s soteropolitanos: DJ Leandro Vitrola e DJ Raiz. O ‘Big Shake’ celebra a musicalidade brasileira com influências dos ritmos das Américas e da África. No local também se apresentam o DJ Pureza, parceiro de Raiz no grupo baiano Ministereo Público Sound System, além dos músicos Maico Rasta e Afrolatina.

Confira a programação do evento:

Big Shake: segunda, 8 de dezembro, às 16h

Local: Restaurante Mãe (Casa do Carnaval da Bahia) - Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho

Atrações: DJ KLJay (Racionais); DJ Raiz e DJ Pureza (Ministereo Público Sound System); DJ Leandro Vitrola (Vitrola 71 Rec); Maico Rasta e Afrolatina

