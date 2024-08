TV

Patrícia Abravanel se emociona em volta ao SBT após morte de Silvio Santos

Nesta sexta-feira, 30, um vídeo de Patrícia Abravanel emocionada circula nas redes sociais. O momento marca o retorno da apresentadora para o Programa Silvio Santos, que ela irá comandar após a morte do pai, aos 93 anos, pela primeira vez A comunicadora voltou para as gravações e teve o apoio da equipe do SBT para conseguir trabalhar.

"Ao mesmo tempo, reiteramos que permaneceremos fortemente unidas no sentido de levarmos adiante a exitosa obra construída com tanto esforço, trabalho e dedicação pelo nosso pai", acrescentaram as filhas de Silvio, no mesmo comunicado.