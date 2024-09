ENTREVISTA

Vladimir Brichta relembra perda da 1ª esposa e batalha judicial com sogra: 'Um baque'

O ator Vladimir Brichta relembrou uma época difícil da vida dele, a perda da primeira esposa, seguida pela briga judicial pela guarda da filha, Agnes, hoje com 26 anos. A então sogra dele lutou para ficar com a garota.

Vladimir chegou a ficar metade do ano sem ver Agnes, até que finalmente conseguiu a guarda da menina. "Fiquei um ano e dez meses sem que ela morasse comigo, seis meses sem vê-la. Aquilo me amadureceu, mas também me endureceu um pouco. Precisamos ser como um bambu, envergar, mas não quebrar", filosofou.

Depois, Vladimir casou com a atriz Adriana Esteves, com quem teve outro filho, Vicente, atualmente com 16 anos. Para a revista, ele também disse que hoje já se prepara para a nova fase, com a provável saída do filho mais novo de casa.