EVENTO

Daniel anuncia show em Salvador com regência do maestro Carlos Prazeres; saiba onde e quando será

O Prudential Concerts 2024 tem concertos confirmados em mais quatro cidades

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 12:38

Daniel anuncia show em Salvador Crédito: Fábio Nunes

O cantor Daniel se une à regência do maestro Carlos Prazeres e arranjos de Dudu Viana para um espetáculo emocionante em Salvador. Com produção e criação da Novo Traço e patrocinado pela seguradora Prudential do Brasil, o show será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, no próximo dia 9 de outubro. Os últimos ingressos podem ser encontrados a partir de R$ 96,00, à venda no Sympla.

A apresentação faz parte do projeto Prudential Concerts. “Terei a honra em trazer ao Prudential Concerts um repertório especial, do que fiz ao longo dos meus 40 anos de história. É um show para os fãs. São canções que fazem parte da minha trajetória, desde a época com o João Paulo. São canções relacionadas a minha vida musical e à minha carreira. Estou muito lisonjeado pelo convite, pela lembrança e na expectativa para realizar belos espetáculos por todo o país”, diz Daniel em contato com o Alô Alô Bahia.

Como já é tradição no Prudential Concerts, as orquestras serão formadas por músicos locais, somando cerca de 200 artistas participantes ao longo de toda a temporada. Essa é uma prática desde a primeira edição do projeto, em 2017, uma forma de valorizar os músicos regionais de cada cidade visitada.

“O Prudential Concerts proporciona uma experiência única ao promover o encontro entre os gêneros clássico e popular. Estamos muito felizes com a parceria deste ano com o cantor Daniel que representa amor, família e gerações, valores totalmente alinhados com o nosso propósito de proteção e construção de um legado para o futuro. Fomentar essa diversidade musical nos enche de orgulho e estamos na expectativa por mais uma edição surpreendente e emocionante”, afirma o vice-presidente de Marketing e Clientes da Prudential do Brasil, Carlos Cortez.

Além da capital baiana, o Prudential Concerts 2024 tem concertos confirmados em mais quatro cidades: São Paulo (2/10), data de estreia da sétima temporada, Brasília (23/10), Fortaleza (6/11) e Ribeirão Preto (13/11), que marca o encerramento desta edição.