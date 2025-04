VEJA O VALOR DA DIÁRIA

Karoline Lima diz que reservou suíte presidencial do 'hotel mais caro de SP' por acidente: 'Rombo no cartão'

Influenciadora fez tour pelo quarto e mostrou até um vaso sanitário automático: 'Nem sei mexer nisso'

Em seus Stories no Instagram, a influenciadora - que atualmente está morando no Rio com o namorado, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo - explicou que pretendia apenas 'se mimar' com uma hospedagem confortável. No entanto, ao chegar ao hotel, descobriu que havia reservado a acomodação mais cara do local. >