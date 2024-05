Letícia e Juliano Cazarré recebem conselho de papa sobre filha com doença rara: 'Momento histórico'

Criança tem doença no coração

Letícia Cazarré compartilhou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (22), o encontro dela, Juliano Cazarré e seu filho caçula, Estêvão, de 6 meses, com o Papa Francisco na última quarta (21) em Roma, capital da Itália. A influenciadora contou que o marido mostrou uma foto de Maria Guilhermina, filha do casal que tem uma doença rara no coração.