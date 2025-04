LUTO NO CINEMA

Morre Sophie Nyweide, ex-atriz mirim de ‘Noé’, aos 24 anos

Jovem atriz contracenou com Russell Crowe em superprodução e enfrentava traumas profundos

A atriz Sophie Nyweide, conhecida por sua atuação ainda criança no filme Noé (2014), faleceu aos 24 anos. A confirmação veio por meio de um obituário divulgado pela família da artista. De acordo com o texto, Nyweide enfrentava sérias dificuldades emocionais e se automedicava para lidar com traumas e sentimentos de vergonha. >