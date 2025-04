'TODO MUNDO NO RIO'

Show de Lady Gaga no Rio pode reunir público 21 vezes maior que o seu recorde

A expectativa é atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2025 às 08:59

Lady Gaga se apresenta em Copacabana no dia 3 de maio Crédito: Reprodução/X

O aguardado show de Lady Gaga no Brasil, marcado para o dia 3 de maio, promete entrar para a história. A apresentação gratuita nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem expectativa de atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas, o que pode consagrar o evento como o maior da carreira da cantora americana. >

A apresentação, já apelidada pelos fãs de “Mayhem on the Beach”, faz parte da iniciativa “Todo Mundo no Rio”, criada para transformar a capital fluminense em um centro global de grandes espetáculos. Caso o número estimado se confirme, Gaga poderá superar em 21 vezes seu recorde anterior de público, que aconteceu durante a turnê Chromatica Ball, em julho de 2022, na França, quando 76 mil pessoas lotaram o Stade de France, em Paris.>

Relembrando o feito, a artista já havia reunido cerca de 70 mil fãs no mesmo local em 2012, com a turnê Born This Way, um dos álbuns mais icônicos de sua carreira.>

O show no Rio deve seguir a linha da performance recente de Lady Gaga no festival Coachella, nos Estados Unidos, onde ela apresentou sucessos como “Bad Romance”, “Born This Way” e “Judas”, além de faixas inéditas de seu novo álbum, como “Vanish into You”, “The Beast”, “Abracadabra” e “Disease”. No entanto, hits populares como “Applause”, “Telephone”, “Just Dance” e “Perfect Illusion” ficaram de fora do setlist, a artista optou por não incluir músicas dos álbuns Artpop, Joanne e Chromatica.>

O impacto do evento vai além do entretenimento: a expectativa da prefeitura é que o show injete aproximadamente R$ 600 milhões na economia carioca, consolidando a cidade como um dos destinos mais atrativos para grandes turnês internacionais.>