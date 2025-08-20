ANIMAIS

Verme de píton é removido do cérebro de paciente em caso inédito no mundo

Em 2021, um parasita comum em pítons foi extraído, pela primeira vez, do corpo de uma pessoa

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:45

Pítons-tapete são os hospedeiros naturais desse verme Crédito: Pexels

No início de 2021, uma jovem de 21 anos, residente no sudeste de Nova Gales do Sul, Austrália, começou a sentir dores abdominais, diarreia, febre, tosse e dificuldade para respirar.

Ao procurar atendimento no Hospital de Canberra, recebeu a hipótese de que seus sintomas eram causados pela migração de larvas de nematoides do intestino para órgãos como fígado e pulmões.

Na ocasião, exames não detectaram a presença de parasitas. No entanto, em 2022, a mesma paciente – que optou por permanecer anônima – desenvolveu lapsos de memória, confusão mental e depressão. Uma ressonância magnética então revelou uma "anomalia cerebral" incomum.

A tal anomalia era, na verdade, um verme vivo de oito centímetros de comprimento alojado em seu cérebro.

Primeiro registro da infecção em humanos

O Hospital de Canberra e pesquisadores da Universidade Nacional Australiana (ANU) confirmaram que se tratava do primeiro caso humano documentado de Ophidascaris robertsi – o parasita encontrado na paciente.

Pítons-tapete são os hospedeiros naturais desse verme. "Este é também o primeiro registro conhecido de infestação cerebral por essa espécie em qualquer mamífero, humano ou não", destacou o professor Sanjaya Senanayake, especialista em doenças infecciosas da ANU e coautor do estudo.

A investigação sugere que a mulher contraiu o parasita ao manipular ou consumir verduras Warrigal, uma planta nativa. O verme habita o trato digestivo de pítons, que eliminam seus ovos nas fezes.

Acredita-se que fezes de píton contaminaram a área onde a paciente colheu as folhas, próximas a um lago. "Ela pode ter sido infectada pelo contato direto com a vegetação ou ao ingerir as verduras mal lavadas", concluíram os pesquisadores.

Zoonoses: uma ameaça crescente

Os cientistas alertam para o aumento de doenças transmitidas de animais para humanos, resultado da maior proximidade entre nossos habitats.