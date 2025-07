GIGANTES DO PASSADO

5 cobras gigantes que dominaram a Terra antes dos humanos

Conheça os colossos reptilianos que fariam até as maiores cobras atuais parecerem inofensivas

Nossa planeta já foi habitado por serpentes de dimensões impressionantes. Enquanto hoje as maiores são pítons e sucuris, há milhões de anos existiam verdadeiros monstros que reinavam absolutos em seus ecossistemas.

Titanoboa: O gigante supremo

A temida titanoboa habitava as florestas da América do Sul há 60 milhões de anos. Com 14 metros de comprimento e mais de uma tonelada, ela seria hoje capaz de engolir uma moto, mas se alimentava de peixes ou crocodilos.