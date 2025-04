'EU E VOCÊ TEMOS'

Musa fisiculturista surpreende ao exibir celulites: 'Qual o problema nisso?'

Vivi Winkler quis incentivar o amor-próprio entre as seguidoras

A fisiculturista Vivi Winkler, de 33 anos, surpreendeu os seguidores ao postar um vídeo nas redes sociais no qual aparece exibindo suas celulites. A musa fitness explicou que a intenção era incentivar o amor-próprio entre as seguidoras. Na publicação, ela abaixa o short e mostra a pele na região do glúteo.>