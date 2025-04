'NÃO FAZ NADA'

Vampeta chama técnico de 'bon vivant' e dispara: 'Discordo que dinheiro faz mal'

Ex-jogador comentou sobre os altos salários recebidos pelos treinadores no Brasil: 'Muito bem pagos'

O técnico Tite já tinha um acerto encaminhado com o Corinthians, mas resolveu pausar a carreira para priorizar a saúde mental. Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, Vampeta comentou sobre a pressão gigantesca vivida pelos profissionais do ramo e, apesar de não minimizar a importância de cuidar da mente, ressaltou que os treinadores do Campeonato Brasileiro recebem altos salários.>

O ídolo do Vitória também deu dois exemplos de técnicos que desfrutam bem a vida. "O Renato Gaúcho tem o jeito dele. Só trabalha no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Tem a saúde financeira dele, ganha bem, joga o futevôlei dele… Vive bem. Dos treinadores que eu conheci, o mais ‘bon vivant’ era o Luxemburgo. Ia em restaurantes, fazia seu cassino, viajava…", falou.>