FORMADO NO LEÃO

Hulk confirma história de Vampeta e relembra ida ao Vitória: 'Assinei contrato com três treinos'

Atacante chegou ao clube baiano prestes a completar 16 anos

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 17:32

Hulk em ação durante jogo contra o Vasco Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Formado nas categorias de base do Vitória, o atacante Hulk relembrou sua chegada ao Leão após receber uma recusa do São Paulo com 15 anos. O jogador, atualmente no Atlético-MG, explicou a história que levou a sua ida para Salvador durante entrevista ao Charla Podcast, no Youtube. >

De acordo com o atacante, havia uma promessa com o seu empresário da época, Zé do Egito, de que o primeiro contrato profissional assinado pelo jogador o faria poder realizar um sonho e comprar uma casa para seus pais. Hulk ficou treinando por seis meses no São Paulo e convenceu o time paulista a ficar com o jogador. No entanto, a pedida de R$ 50 mil para realizar a compra da residência foi negada pelo clube.>

“Não fiquei no São Paulo por causa de R$50.000”



Hulk revela saída do São Paulo no começo da carreira pic.twitter.com/I1SmPq9x7H — Charla Podcast (@CharlaPodcast) April 4, 2025

Sem acordo com o São Paulo, o novo destino encontrado pelo empresário foi levar o atacante para o Vitória, o que posteriormente se mostraria o movimento certo na carreira de Hulk. Suas duas primeiras partidas como profissional, em 2004, ocorreram na equipe baiana. >

Cheguei no Vitória e, com três treinos, o cara me chamou pra assinar um contrato profissional. Aí o Zé falou assim: 'agora o compromisso que eu tenho é comprar a casa dos pais de Hulk'. Falaram: 'a gente vai assumir isso aqui, vamos dar o dinheiro'. O Vitória pagou e foi o dia que eu comprei a casa dos meus pais Hulk Atacante do Atlético-MG

A história já havia sido comentada por Vampeta durante participação no programa Jovem Pan Esportes, em fevereiro. O ex-jogador do Vitória revelou que recebeu uma bronca do ex-presidente do Leão Paulo Carneiro após contar de quando lhe foi oferecido R$ 50 mil para comprar Hulk, ainda nas divisões de base do Leão.>

"O sub-20 do Vitória estava jogando. Eu estava machucado, fiz o tratamento, jantei. Aí eu estou sentado vendo o jogo e me perguntaram 'você tem 50 mil? O Vitória está sem dinheiro para comprar o Hulk'. Eu falei que não tinha e perguntei quem é o Hulk? Era o reserva, camisa 19. O Hulk briga comigo até hoje", disse.>

Durante a conversa no podcast, Hulk comentou que os seus encontros com Vampeta sempre rendem uma risada sobre a possibilidade do campeão mundial ter comprado o passe do jogador. "O Zé do Egito deve ter comentado com ele na época. Depois eu encontrei ele em Portugal e falei, Vampeta, você não quis pagar os 50 mil com o Zé, o Vitória pagou e você perdeu. Ele disse: 'quando eu te olho, só me lembro dos 50 mil. Como eu fui burro'. Eu falei, pois é, você não quis investir", disse.>

Vampeta explicou que sempre conta a mesma história e isso lhe rendeu um telefonema de Paulo Carneiro. O ex-dirigente do Vitória ficou irritado com o ex-jogador por passar a imagem de que o Leão não teria condições financeiras. "Ele foi o presidente que me deu o meu primeiro contrato, meu o paizão, mas me ligou dizendo 'ó, você fica contando essa porra dessa história aí que o Vitória não tem dinheiro para pagar Hulk'", contou Vampeta sob risos. >