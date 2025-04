GRUPO B

Confira a tabela atualizada do grupo do Vitória na Copa Sul-Americana

Acompanhe como está seu time na classificação

A primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana começou a ser disputada nesta semana e o Vitória já largou na competição com um empate dentro de casa contra o Universidad Católica de Quito. No outro jogo do grupo B, Defensa y Justicia e Cerro Largo empataram sem gols. Veja como está a tabela atualizada: >