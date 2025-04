PRIMEIRO JOGO

Carpini justifica provável demora no jogo de estreia de Kayzer

O atacante ainda é dúvida para o jogo de domingo (6) contra o Flamengo pelo Brasileirão por lesão

Marina Branco

Publicado em 3 de abril de 2025 às 17:35

Renato Kayzer foi anunciado pelo Vitória Crédito: Divulgação

O anúncio da contratação de Kayzer trouxe muita esperança ao torcedor rubro-negro, que vem enfrentando uma sequência difícil de jogos sem vencer. Prometendo ser o "nove que falta no Vitória", ele chega com as expectativas altíssimas a serem cumpridas até março de 2027, quando termina o contrato.>

Após passar por Criciúma, Athletico-PR, América-MG e Atlético-GO, o atacante passou pelo Fortaleza antes de chegar ao Leão da Barra, e traz de lá o problema que pode protelar sua estreia no Vitória. "A gente trabalhou tanto para esse nove, e encontramos essa oportunidade. Mas o Kayzer vem de uma lesão no Fortaleza no último jogo em que ele entrou", explica Carpini.>

"Ele machucou a posterior, fizemos exame hoje. Até onde eu sei, a lesão está cicatrizada. Eu conversei pouco com o departamento médico, porque a gente estava muito envolvido no processo do jogo (de estreia na Sul-Americana). Amanhã nós vamos entender se ele já está em transição, e nessa transição, quanto tempo", promete.>

A esperança do torcedor era que Kayzer estreasse já no domingo (6), na estreia do clube pelo Brasileirão. No entanto, Carpini afirma que a expectativa é improvável: "Eu acredito que para domingo, não (estará pronto). Até por ele estar voltando de um processo de cicatrização de posterior. A gente vai ter que também tomar esse cuidado e entender quanto tempo ele precisa para poder atuar", justifica.>

"Espero que seja o quanto antes se não for para domingo. Espero que ele esteja em condições, pelo menos, para viajar com o grupo na terça-feira (8). Se não tiver disposição na quarta, que ele possa participar no jogo de Belo Horizonte, já que a gente não retorna para Salvador", finaliza.>