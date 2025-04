SUL-AMERICANA

Enquete: O que você achou do empate do Vitória?

O rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Universidad de Quito no Barradão pela estreia na Sul-Americana

Apesar dos três jogos sem vencer e a derrota na estreia do Brasileirão, o Vitória chegou a um Barradão lotado e com a energia característica do Leão da Barra. Do outro lado, o Universidad veio da primeira derrota na temporada, mas que nem se compara à do rubro-negro em intensidade, com oito partidas frente a 24 do Vitória em 2025. Em um jogo que alternou o time no controle ao longo dos dois tempos, as redes foram balançadas pela primeira vez com Londoño, que usou um erro de saída de bola do Vitória para converter o primeiro chute a gol do Universidad em placar. >