SÃO PAULO

Homem deita em trilho e espera trem passar sobre ele em desafio de internet

No vídeo, é possível ver outro homem filmando a cena e alertando o participante de que o trem se aproximava

Um homem deitou nos trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com os olhos vendados, e aguardou a passagem de um trem por cima de seu corpo, no que seria um desafio de internet. O caso aconteceu no dia 24 de junho, na linha 12-Safira, próximo à estação Aracaré, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. >