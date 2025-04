NOVIDADE

Vaza suposto novo modelo de camisa do Vitória para 2025

O clássico design de listras rubro-negras animou a torcida do Leão da Barra nesta quarta-feira (2)

Todo torcedor fiel fica ansioso pelo próximo lançamento de camisa do seu time, e nesta quarta-feira (2) o rubro-negro recebeu um presente especial. Uma suposta nova camisa do elenco do Vitória para 2025 vazou na internet, possivelmente adiantando o modelo que ainda estava só no imaginário da torcida.>

A previsão é de que a nova camisa do Leão da Barra seja lançada antes do primeiro jogo no Barradão pelo Brasileirão, campeonato em que estreia no próximo domingo (6), contra o Flamengo. Com a produção da marca Volt, já responsável pelas camisas anteriores, o suposto modelo inédito segue a mesma ideia de listras vermelhas e pretas características do clube. >