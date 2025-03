CONFUSÃO

Árbitro se protege de ataque em campo com golpe de MMA e jogo é suspenso

Luis Alegre acertou um chute no peito de um membro da comissão técnica que invadiu o campo para acertá-lo com uma garrafa d'água

Marina Branco

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:38

Árbitro acerta golpe em invasor Crédito: Reprodução

Um árbitro se tornou o centro das atenções em uma partida da Copa Perú após se defender de uma agressão acertando um golpe de MMA. Luis Alegre estava apitando o confronto entre Sport Huaquilla e Magdalena Cedec quando um membro de comissão técnica invadiu o campo com uma garrafa d'água para atacar o juiz.>

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Huaquilla estava vencendo por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo B da Liga Distrital de Casma. Em certo momento, o árbitro parou para pegar o cartão vermelho e expulsar um jogador no banco de reservas.>

Foi então que um funcionário da comissão do clube Magdalena invadiu o campo e foi atacar o árbitro. Rapidamente, Luiz levantou a perna direita e se defendeu com um chute no peito do invasor, que caiu no chão após falhar em acertar o juiz com a garrafa.>