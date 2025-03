CRÍTICA

'Superestimado e muito coadjuvante', afirma jornalista sobre Everton Ribeiro

Felipe Facincani, ex-jornalista da Fox e da ESPN, criticou a falta de protagonismo do capitão tricolor

Desde que chegou ao Bahia em 2024, Everton Ribeiro já se tornou capitão e conquistou os corações tricolores. No entanto, a qualidade do ex-Flamengo como jogador não é unânime, e muitos questionam sua trajetória até aqui.>

A popularidade de Everton começou a aumentar no cenário nacional enquanto jogava pelo Coritiba, onde ficou entre 2011 e 2012. De 2013 a 2015, ficou no Cruzeiro, e de 2017 a 2024, no Flamengo. Só então chegou ao Bahia, após vencer diversos títulos com os clubes anteriores.>