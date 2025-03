JUIZ

Ceni defende arbitragem no Brasil: 'Estamos muito chatos'

O técnico do Bahia afirmou que é "impossível apitar um jogo no Brasil"

Marina Branco

Publicado em 31 de março de 2025 às 17:01

Rogério Ceni analisou o desempenho do Bahia no primeiro jogo pelo Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mais críticas à arbitragem marcaram o jogo do Bahia no último domingo (30) contra o Corinthians, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Aos seis minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro foi expulso com o segundo amarelo por uma falta em Talles Magno, e a decisão dividiu opiniões na torcida.>

Com o torcedor tricolor insatisfeito com a perda do capitão que diminuiu a presença do Bahia em campo e abriu espaço para o gol do alvinegro, o técnico Rogério Ceni comentou a postura em relação à arbitragem no Brasil. Na opinião do professor, a pressão e cobrança sobre os árbitros é exagerada.>

Os comentários foram feitos quando Ceni foi questionado sobre o investimento cada vez mais aplicado ao futebol. Na resposta, ele pediu que árbitros fossem incluídos na conta, garantindo mais segurança em seus empregos.>

"O futebol tem cada vez mais investimento, e sem dúvida o árbitro também merece atenção e um trabalho fixo naquilo. E também os atletas, nós todos, precisamos melhorar o comportamento dentro de campo", opinou ele.>

Ceni incluiu até a si mesmo ao criticar os atletas, técnicos e profissionais que pressionam e cobram a arbitragem a todo tempo: "É impossível apitar um jogo no Brasil, é todo mundo enchendo o saco do cara, pressionando, ficando em volta... estamos muito chatos dentro de campo. Atrapalhamos muito as tomadas de decisões da arbitragem".>

"Claro que os erros acontecem, nem sempre todas as arbitragens estão boas, assim como nem sempre ações tão boas dentro do campo de jogo. É muita gente perturbando os caras. É impossível tomar decisões", continuou.>