VALORIZOU

Ceni vê expulsão justa de Everton Ribeiro e elogia postura do Bahia em empate com o Corinthians

Treinador falou sobre a maturidade do tricolor jogando com um a menos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 31 de março de 2025 às 05:00

Rogério Ceni analisou o desempenho do Bahia no primeiro jogo pelo Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia tinha tudo para estrear com um triunfo no Campeonato Brasileiro. Mas, após Everton Ribeiro ter sido expulso, o time perdeu força ofensiva e acabou levando o empate do Corinthians, na noite deste domingo (30), na Fonte Nova. Após o 1x1, o técnico Rogério Ceni analisou a partida e valorizou a atuação do tricolor. Segundo ele, mesmo levando o gol, o time se comportou bem e poderia ter ampliado o placar. >

“Quando você tem um jogador a menos é natural que você se defenda um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade e se você quiser marcar alto lá em cima, provavelmente vai tomar gol. Acho que nós nos fechamos bem num 5-3-1, quase não cedemos oportunidades ao Corinthians. Acho que Everton [Ribeiro] na passada pisa o jogador sem querer, não é um lance intencional, mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma, o segundo cartão foi justo, não tinha o que ser feito. É um lance passível de expulsão mesmo ele não tendo a intenção”, iniciou o treinador. >

“O time se postou bem, com exceção do lance do gol, onde balançamos de forma errada, é de se louvar a maneira como todos se comportaram em campo. É de se elogiar a dedicação. O Corinthians praticamente não teve chances. Mesmo com dez tivemos oportunidades de sair no contra-ataque, de fazer os gols. É destacar a luta e a entrega de todos”, completou.>