FICOU NO QUASE

Everton Ribeiro é expulso e Bahia cede empate ao Corinthians na estreia do Brasileirão

Tricolor fez bom jogo na Fonte Nova, mas não resistiu após ficar com um jogador a menos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2025 às 22:03

Bahia estreou com empate diante do Corinthians no Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro não saiu bem como os tricolores imaginavam. O Esquadrão até fez um bom jogo contra o Corinthians, na noite deste domingo (30), e abriu o placar na Fonte Nova, mas após Everton Ribeiro ter sido expulso, o time teve que suportar a pressão, cedeu o empate e ficou no 1x1 com o alvinegro. >

Ainda na primeira etapa, Luciano Juba fez uma linda jogada e cruzou para Gilberto balançar as redes. No segundo tempo, Héctor Hernández, também de cabeça, deixou tudo igual na Fonte. Com o empate, os dois times somaram os seus primeiros pontos na Série A. >

O Esquadrão mira agora a Copa Libertadores. Na quinta-feira (3), o time recebe o Internacional, às 19h, na Fonte Nova, no confronto brasileiro pelo grupo F da competição sul-americana. >

O JOGO >

Com praticamente todo elenco à disposição, Rogério Ceni colocou força máxima em campo. A principal novidade foi a entrada do goleiro Ronaldo, que ganhou a disputa com Marcos Felipe. O treinador também desfez a linha de três zagueiros e montou o Bahia com Gilberto e Luciano Juba nas laterais. >

Apoiado pela torcida, o Bahia partiu para o ataque e por muito pouco não abriu o placar logo no primeiro minuto. Lucho recebeu passe açucarado de Everton Ribeiro e bateu na saída de Matheus Donelli, mas o goleiro defendeu. >

O primeiro tempo foi de superioridade do tricolor. Erick Pulga teve chance de finalizar, mas pegou fraco na bola e facilitou a defesa, enquanto Luciano Juba fez boa jogada individual, mas André Ramalho afastou o cruzamento rasteiro.>

O Corinthians tentou equilibrar o duelo e conseguiu ter mais posse de bola no meio-campo, mas quase não incomodava a defesa baiana. O Esquadrão chegou perto outra vez em novo cruzamento de Juba. Dessa vez, Jean Lucas recebeu na área e chutou pressionado pela marcação. A bola tirou tinta do travessão. >

A insistência do Bahia foi recompensada na reta final. Luciano Juba fez grande jogada individual e cruzou na medida para Gilberto mandar uma bomba de cabeça e abrir o placar na Fonte Nova, aos 45 minutos. >

Em desvantagem, o Corinthians voltou do intervalo sem o centroavante Yuri Alberto e com uma linha de três zagueiros. Mas foi o Bahia quem seguiu criando chances. O problema é que logo aos seis minutos, Everton Ribeiro fez falta dura em Talles Magno, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. >

Com um jogador a menos, Rogério Ceni recompôs o sistema de marcação e colocou o zagueiro Gabriel Xavier no lugar do atacante Ademir. Ainda assim, o tricolor teve chances para ampliar. Pulga tentou duas vezes, mas parou na marcação. Kanu, pelo alto, viu a defesa alvinegra afastar. >

O Corinthians, no entanto, começou a ter mais protagonismo no jogo. A equipe paulista passou a ficar com a bola, enquanto o tricolor se posicionou para tentar puxar o contra-ataque. O Esquadrão, no entanto, perdeu as opções de velocidade e teve dificuldade para atacar. >

A equipe paulista chegou a balançar as redes aos 34 minutos, em contra-ataque puxado por Talles Magno, que terminou com um belo chute de Romero, de fora da área, mas a arbitragem flagrou impedimento de Talles no início da jogada e anulou o lance, salvando o Bahia. >

A mesma sorte o tricolor não teve aos 44 minutos. Breno Bidon cruzou na área, Héctor Hernández subiu entre Kanu e Mingo e usou a cabeça para deixar tudo igual, decretando o empate na Fonte Nova. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia 1x1 Corinthians - Campeonato Brasileiro (1ª rodada)>

Bahia: Ronaldo, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Ademir), Lucho Rodríguez e Erick Pulga (Erick). Técnico: Rogério Ceni. >

Corinthians: Matheus Donelli, Léo Mana (João Pedro), André Ramalho, Cacá (Héctor Hernández) e Hugo (Angileri); Alex Santana (Igor Coronado), Breno Bidon e Maycon ; Romero, Yuri Alberto (Charles) e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz. >

Local: Fonte Nova>

Gols: Gilberto, aos 45 minutos do 1º tempo, Héctor Hernández, aos 44 do 2º>

Cartão amarelo: Everton Ribeiro (Bahia), Jean Lucas, Gabriel Xavier; João Pedro (Corinthians)>

Cartão vermelho: Everton Ribeiro (Bahia)>

Público: 41.647 pagantes >

Renda: R$ 1.752.529,00>

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).>