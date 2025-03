BRASILEIRÃO

Juba lamenta expulsão, mas valoriza empate do Bahia na estreia: ‘Exaltar o ponto conquistado’

Jogador foi um dos destaques no empate com o Corinthians

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2025 às 22:25

Luciano Juba foi um dos destaques do Bahia contra o Corinthians Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Um dos destaques do Bahia na estreia no Brasileirão, o lateral esquerdo Luciano Juba valorizou o ponto conquistado pelo tricolor no empate por 1x1 com o Corinthians, na noite deste domingo (30), na Fonte Nova. O time baiano abriu o placar depois de uma linda jogada de Juba e conclusão de Gilberto, mas teve Everton Ribeiro expulso no início do segundo tempo e levou o gol na reta final. >

"A gente sabia que seria um jogo difícil, o Corinthians é um time qualificado. Saímos na frente do placar, infelizmente ficamos com um jogador a menos, suportamos até o final, infelizmente levamos um gol. Mas exaltar o ponto conquistado, se não dá para ganhar, não podemos perder. Sabemos a importância de cada ponto no Brasileirão", analisou o jogador. >

Mesmo com o empate, a torcida aplaudiu o time no final da partida e reconheceu o esforço do Esquadrão. O Bahia agora dá uma pausa no Brasileirão para focar na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (3), a equipe recebe o Internacional, às 19h, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo da fase de grupos do torneio. >