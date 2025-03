MISTÉRIO REVELADO

Veja detalhes das novas camisas do Bahia produzidas pela Puma

Uniformes foram lançados oficialmente nesta sexta-feira (28)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de março de 2025 às 22:35

Nova camisa do Bahia foi apresentada durante evento Crédito: Divulgação/EC Bahia

O mistério foi revelado. Depois de muita expectativa, o Bahia lançou oficialmente a nova coleção de uniformes para a temporada 2025. As camisas foram produzidas pela empresa alemã Puma, nova parceira do tricolor e que substitui a Esquadrão, marca própria que o clube utilizava desde 2018. >

A apresentação oficial dos uniformes aconteceu em um evento organizado pelo Bahia na capital baiana e que contou com a presença de torcedores, atletas das equipes masculina e feminina, ídolos do clube e convidados. A cerimônia também contou com apresentações dos cantores Ricardo Chaves e Rachel Reis. >

𝗕𝗔𝗛𝗜𝗔. 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮-𝗠𝗮̃𝗲.

𝗕𝗲𝗿𝗰̧𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗱𝗮𝘀 𝗮𝘀 𝗖𝗼𝗿𝗲𝘀.



É força, é raiz e tradição em cada ponta. Na calçada da avenida até a Fonte Nova. Desenhada como renda, com cheiro de dendê e a energia de uma Nação que agora é ainda mais feroz.



A primeira coleção… pic.twitter.com/V0wUgp91gg — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 29, 2025

A linha mais esperada era a de jogo. A camisa branca, considerada número 1, apresenta gola em "v", com detalhes em azul. A cor também está presente nas mangas. >

Já a camisa tricolor, considerado o padrão número 2, conta com faixas vermelhas mais grossas e faixas azuis em um tom mais escuro. As duas são separadas por linhas finas em branco.>

“Antes de mais nada estamos muito felizes. O Bahia dá um passo de grandeza. Foram oito anos com a marca própria, mas acho que o momento do clube pedia uma marca global, uma coisa que conectasse a gente com o resto do mundo. O Bahia entra para uma prateleira gigante e a marca global nos impulsiona para isso”, afirmou Rafael Soares, diretor de marketing do Bahia.>

Camisa tricolor do Bahia produzida pela Puma Crédito: Divulgação/EC Bahia

As indumentárias serão vendidas em dois modelos. A camisa padrão jogador, com escudo emborrachado, custará R$ 499,99. Já a versão de torcedor, com escudo bordado, será comercializada por R$ 329,99. >

A estreia da nova coleção acontecerá neste domingo (30), contra o Corinthians, às 20h, na Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. >