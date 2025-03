NOVIDADE

Site da Puma "vaza" valores das novas camisas do Bahia; veja

Uniformes produzidos pela empresa alemã serão lançados nesta sexta-feira (28)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2025 às 20:33

Bahia e Puma anunciaram parceria para a produção dos uniformes do tricolor Crédito: Divulgação/EC Bahia

As novas camisas do Bahia, produzidas pela marca alemã Puma, vão ser lançados oficialmente nesta sexta-feira (28), em um evento no Trapiche Barnabé, em Salvador. Mas no site da empresa já é possível conferir os valores dos uniformes do tricolor. >

De acordo com a imagem que foi divulgada, as camisas de jogo do clube baiano custarão entre R$ 249,99 e R$ 499,99. O site apresentava os uniformes nos modelos de torcedor e jogador. Outros produtos, como meião, também apareceram em destaque. >

Valores das novas camisas do Bahia vazaram antes do lançamento oficial Crédito: Reprodução

Apesar de não mostrar as imagens das camisas, o torcedor pode comprar o produto no site. Na descrição, a Puma dá mais detalhes sobre a idumentária. O uniforme do modelo de jogador terá o escudo emborrachado, enquanto a versão de torcedor apresenta escudo bordado. A camisa também tem gola em estilo "V". >

O Bahia vem fazendo mistério com a coleção de uniformes para a temporada. O clube vai estrar o novo padrão na partida contra o Corinthians, domingo (30), às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. >