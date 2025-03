MUDANÇA

Bahia anuncia a Puma como nova fornecedora de materiais esportivos

Empresa alemã produzirá os uniformes do tricolor nos próximos anos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de março de 2025 às 12:25

Puma será a fornecedora do Bahia nos próximos anos Crédito: Reprodução/EC Bahia

O Bahia tem um novo fornecedor de materiais esportivos. Neste sábado (15), o tricolor anunciou um acordo com a Puma. A empresa alemã ficará responsável por produzir os uniformes do Esquadrão nos próximos anos. >

O acerto com a Puma já era esperado desde que o Grupo City assumiu o comando do Bahia. A marca europeia possui parceria com o fundo árabe e representa outros clubes do grupo. >

A estreia oficial da nova camisa acontecerá na partida contra o Corinthians, na Fonte Nova, na estreia do time baiano no Campeonato Brasileiro. Antes, o tricolor realizará um evento, no dia 28 de março, para a apresentação das camisas. >

A apresentação será no Trapiche Barnabé, com ingressos vendidos entre R$ 450 (associados) e R$ 500 (não associados). O evento será open bar e todos os participantes ganharão uma camisa. >

“Esta parceria entre o Esporte Clube Bahia SAF e a PUMA representa um novo marco em nossa grande história. Estamos unindo forças com uma marca global que compartilha nossa paixão e dedicação para crescer e desenvolver ainda mais o futebol. Com essa parceria, traremos produtos de alta qualidade para nossos torcedores e jogadores, respeitando nossa identidade e tradição, mas também inovando e elevando o nível do Clube dentro e fora do campo”, comenta Rafael Soares, Diretor de Marketing e Comercial do Esporte Clube Bahia SAF. >