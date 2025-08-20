MAIS UM REOFRÇO

Bahia encaminha contratação de zagueiro promissor da base do Vasco

Luiz Gustavo, de 19 anos, é um zagueiro canhoto, que já vinha recebendo chances no time principal

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:30

Luiz Gustavo é uma das grandes promessas da base vascaína Crédito: Dikran Sahagian/VascoDaGama

O Bahia segue ativo no mercado pensando no futuro e indo atrás de jovens promessas. Depois de anunciar a contratação do atacante Kauê Furquim, ex-Corinthians, o Esquadrão tem acerto encaminhado para a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco. A informação sobre o as negociações avançadas para a contratação do atleta de 19 anos foram divulgadas inicialmente pelo portal Bahia.ba e confirmadas pelo CORREIO.

Com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, o defensor de 1,88m é canhoto e chega para compor um setor que já conta com Ramos Mingo, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Freddi Lipert como opções. Relacionado para jogos do time principal do Vasco desde a temporada passada, só fez sua estreia em 2025 e disputou 11 partidas no ano.

Como apenas cinco desses jogos foram pelo Brasileirão, ele poderá atuar normalmente pelo Esquadrão no restante da competição. Ao longo dessas cinco partidas (3 como titular), ele teve médias de 0,8 desarmes, 1,6 bolas recuperadas, 0,4 interceptações e 4,6 cortes por jogo, além de ter vencido 56% das disputas aéreas e 88% de eficácia nos passes, de acordo com o Sofascore.

Por outro lado, ele não pode entrar em campo pelo Esquadrão em jogos da Copa do Brasil, já que defendeu o Vasco no jogo de volta da terceira fase do mata-mata, contra o Operário-PR. Ele também será desfalque na Copa do Nordeste pois o período de inscrições da competição já se encerrou.