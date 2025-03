NOVA FORNECEDORA

Saiba quanto custa e quando será o lançamento da camisa do Bahia da Puma

Torcida poderá participar do evento de apresentação

O Bahia oficializou a parceria com a Puma para a produção dos materiais esportivos do clube. A partir do Brasileirão, a empresa alemã substituirá a marca Esquadrão.

