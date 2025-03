SONHO TRICOLOR

Com Bahia na disputa, Copa do Brasil tem todos os classificados à terceira fase; veja os potes

Sorteio definirá os confrontos da competição

A Copa do Brasil 2025 já tem todos os seus classificados à terceira fase. A partir de agora, os clubes que iniciaram o torneio na primeira fase vão ganhar a companhia das equipes que estavam disputando a Libertadores, entre eles o Bahia, além do Cruzeiro (9º colocado no Brasileiro), Santos (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde) e o CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste). >