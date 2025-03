VOLTA POR CIMA

Ceni faz retrospectiva após classificação do Bahia: 'De quase rebaixados para a Libertadores'

Esquadrão conseguiu boa recuperação sob o comando do treinador

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de março de 2025 às 15:04

Rogério Ceni celebra classificação do Bahia na Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O triunfo por 1x0 sobre o Boston River, nesta quinta-feira (13), manteve o tricolor vivo na competição. Após a partida, torcida, jogadores e comissão técnica celebraram o objetivo alcançado, mas o técnico Rogério Ceni aproveitou para fazer uma retrospectiva. >

No Bahia desde a reta final do Brasileirão de 2023, Ceni lembrou que chegou ao clube com a missão de salvar o time do rebaixamento e apenas 14 meses depois disputará a fase de grupos da competição internacional. >

Fico muito feliz. É um jogo que não foi jogado só nos 90 minutos. É um jogo que vem desde dezembro de 2023, quando pouca gente acreditava que a gente estaria na Série A em 2024. É um jogo de resiliência de muita gente que passou por aqui, desde os gols de Cauly, Thaciano, Ademir, que mantiveram a gente na primeira divisão. Ano passado, os gols de Thaciano e Lucho que nos deram a classificação. Em 14 meses saímos de quase rebaixado para a Libertadores. Isso é sinônimo de melhoria e sucesso. Muita alegria, mas agora vamos começar a nos preparar para o que vem", disse o treinador.>

Durante a trajetória do Bahia na fase eliminatória da Libertadores, Rogério Ceni sempre deixou claro que alcançar a fase de grupos era a principal meta do tricolor no primeiro trimestre. A competição internacional envolve não apenas a parte esportiva, mas também o projeto desenhado pelo Grupo City para o Bahia. >

Com a vaga garantida, Ceni analisou as possibilidades que o Esquadrão tem na próxima fase e até onde pode chegar no torneio. O Bahia está no pote 4 da competição e espera pelos próximos adversários. O sorteio das chaves será nesta segunda-feira (17), às 20h. >

"Acho que o Bahia hoje está entre as sete grandes equipes do futebol brasileiro, no sentido de representatividade na Libertadores. Agora vai depender de lesões, depender de uma troca ou outra na frente. O restante, no meio campo e de defesa, temos jogadores tranquilamente para fazer as trocas. Na velocidade no ataque nos falta um pouco, nos preocupa. Vamos tentar encontrar soluções. Vai depender do sorteio, precisamos ganhar experiência na competição. Mas vamos jogar desde o primeiro dia para tentar avançar. É nossa próxima etapa", explicou ele, antes de completar: >