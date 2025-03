BAIANÃO

Bahia anuncia carga extra de ingressos para Ba-Vi da final; veja como comprar

Últimas entradas para o clássicos foram disponibilizadas pelo tricolor

De acordo com o tricolor, as entradas estão disponíveis na plataforma Ingresse . Além da compra por sócios e torcedores comuns, os associados da antiga modalidade com acesso garantido podem fazer check-in. >

Bahia e Vitória se enfrentam em dois jogos pelas finais do Baianão. Neste domingo, o mando de campo será do Esquadrão e apenas os tricolores terão acesso à Fonte Nova. A partida de volta será no domingo (23), às 16h, no Barradão.>