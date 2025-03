NA FONTE NOVA

Torcida do Bahia esgota ingressos para o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Tricolor encara o Vitória neste domingo (16), às 18h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de março de 2025 às 18:41

Torcida do Bahia promete fazer grande festa em final contra o Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de esgotar os ingressos para o confronto com o Boston River, pela Copa Libertadores, a torcida do Bahia deu mais uma demonstração de força. Nesta quinta-feira 913), os tricolores esgotaram também as entradas para o clássico contra o Vitória, pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano. >

A partida será neste domingo (16), às 18h, na Fonte Nova. Como o Ba-Vi é disputado com torcida única, apenas a torcida do Bahia terá acesso ao estádio. >

??? INGRESSOS ESGOTADOS pro Ba-Vi de domingo! Pela terceira vez seguida, exclusivamente para sócios (dois dias de check-in e oito horas de venda). Última esperança agora é o camarote #EsquadrãoZone (https://t.co/XaMECgeg4b). Valeu, Nação! #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/2JPzkgsNU6 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 13, 2025

De acordo com o Esquadrão, o único setor ainda disponível para a final do Baianão é o camarote Esquadrão Zone, setor all inclusive da Fonte Nova que custa entre R$ 450 e R$ 550. >