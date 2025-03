AUSÊNCIA

Santiago Arias é convocado pela Colômbia e vai desfalcar o Bahia no Ba-Vi decisivo do Baianão

Lateral direito foi chamado para defender a seleção em dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Lateral direito do Bahia, Santiago Arias foi um dos 26 jogadores convocados pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a Colômbia nas próximas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrentará o Brasil e o Paraguai, nos dias 20 e 25, respectivamente.>

Desta forma, Arias irá desfalcar o Esquadrão no jogo de volta da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória. O clássico Ba-Vi está marcado para o dia 23 de março, um domingo, às 16h. Antes, as duas equipes se enfrentam pelo duelo de ida, no próximo domingo (16), às 18h, na Arena Fonte Nova.>