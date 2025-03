LIBERTADORES

Bahia libera carga extra de ingressos para o jogo contra o Boston River

Partida será nesta quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova

Ótima notícia para os torcedores tricolores: o Bahia anunciou uma carga extra de ingressos para o jogo contra o Boston River, do Uruguai, no duelo de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. A partida será disputada na noite desta quinta-feira (13), às 21h30, na Arena Fonte Nova.>

"Conseguimos uma nova carga de ingressos pro jogo de hoje na Fonte, após ajuste nos bloqueios devido ao palco do show de sábado, e você pode se garantir de última hora e online aqui ", informou o Esquadrão. >

? ATENÇÃO, NAÇÃO! Conseguimos uma nova carga de ingressos pro jogo de hoje na Fonte, após ajuste nos bloqueios devido ao palco do show de sábado, e você pode se garantir de última hora e online aqui ➡️ https://t.co/nRccywtr9Q #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/Myn70rK7B0

Depois do empate por 0x0 no estádio Centenário, na ida, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para se classificar à fase de grupos da Libertadores. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Rogério Ceni tem praticamente todo elenco à disposição, e aposta no fator casa para levar a melhor.

