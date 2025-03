"FINAL DE CAMPEONATO"

Bahia encara o Boston River, na Fonte Nova, em decisão que vale vaga na fase de grupos da Libertadores

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (13), às 21h30

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de março de 2025 às 05:00

Com apoio da torcida, Bahia decide vaga na fase de grupos da Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia colocará o seu futuro na Copa Libertadores da América em jogo. Hoje, o tricolor recebe o Boston River, às 21h30, na Fonte Nova, pelo segundo duelo da terceira fase da competição internacional. Diante dos uruguaios, o objetivo é um só: avançar à fase de grupos. >

Depois do empate por 0x0 no jogo de ida, no lendário estádio Centenário, o time baiano chega ao duelo precisando vencer por qualquer placar para se classificar. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis. >

Com a decisão que tem pela frente, o técnico Rogério Ceni não esconde que o jogo é o mais importante para o Bahia até aqui na temporada. Chegar aos grupos da Liberta faz parte do projeto desenhado pelo Grupo City para o Esquadrão em 2025. >

“Eu só tenho uma projeção e uma coisa na cabeça, só isso que passa na minha cabeça. Esse é o projeto do próprio Grupo City, do Bahia e é o que nós temos que nos concentrar. É o que traz recursos financeiros, visibilidade continental, eleva a marca do Bahia no mundo e é lá que nós vamos estar”, disse Ceni. >

O Bahia, aliás, poderia ter construído uma boa vantagem no jogo de ida, quando dominou o adversário e quase não foi atacado, mas pecou no ataque e criou poucas chances para balançar as redes. >

O tricolor agora aposta no fator casa para levar a melhor. A expectativa é por uma Fonte Nova lotada, já que todos os ingressos foram comprados pela torcida.>

Uma das referências do elenco, o meia Everton Ribeiro também aponta o estado do gramado como um trunfo. Elenco e comissão técnica ficaram na bronca com o campo do estádio Centenário na primeira partida. >

“Um bom gramado facilita o nosso jogo. Lá realmente era um gramado muito difícil, faltando grama em várias partes do campo, o que dificulta a nossa maneira de jogar. A gente já conhece o campo, tendo a torcida ao nosso favor, temos tudo para fazer um grande jogo. É estar concentrado, se preparar bem e fazer o nosso melhor quando chegar a hora da partida”, afirmou. >

Por sinal, o Bahia não deve ter muitas mudanças em relação ao time que iniciou o primeiro jogo. Ceni não confirmou a escalação, mas vai manter a base considerada titular. >

A dúvida está na defesa. O treinador pode desfazer o trio de zagueiros, promovendo o retorno de Gilberto na lateral direita. A mudança daria mais amplitude ao time para atacar pelas laterais do campo, já que o Boston River deve se defender na Fonte Nova e buscar o contra-ataque para tentar surpreender. >

“Temos que estar atentos a todo momento, bola parada, cobrança de falta. Temos que fazer a nossa maneira de jogar, que é controlar o jogo, estar concentrados e preparados para qualquer forma que eles venham jogar, seja contra-ataque ou tentando nos pressionar. Temos que estar preparados para tudo”, completou Everton Ribeiro.>

BOSTON RIVER>

O time uruguaio chega ao confronto com um franco atirador. O Boston River fez dois treinos no Barradão antes da partida e o técnico brasileiro Jádson Vieira não confirmou a escalação que iniciará o confronto. >