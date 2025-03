BUSCA DENTRO E FORA DE CAMPO

Veja quanto o Bahia pode receber pela classificação na Libertadores

Esquadrão encara o Boston River na noite desta quinta-feira (13), na Fonte Nova

Para garantir a classificação sobre o Boston River, o Bahia precisa vencer por qualquer placar. No jogo de ida, no Centenário, no Uruguai, as equipes empataram por 0x0. Um novo empate leva o duelo para os pênaltis. >