Bahia oficializa o empréstimo do zagueiro Vitor Hugo ao Atlético-MG

Jogador atuará pelo clube mineiro até o fim da atual temporada

O Bahia oficializou a saída do zagueiro Vitor Hugo. Nesta quarta-feira (12), o tricolor divulgou nota informando o empréstimo do defensor ao Atlético-MG até o fim da atual temporada. >

Vitor Hugo desembarcou em Belo Horizonte na terça-feira (11) para realizar exames e assinar contrato. A chegada do zagueiro ao Atlético-MG foi um pedido do técnico Cuca, com quem ele trabalhou no Palmeiras, em 2016. >