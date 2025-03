'DECLARAÇÃO INADEQUADA'

Jogador do Jacuipense pede desculpas após dizer que ia "matar o Bahia"

Jefferson Baiano publicou nota nas redes sociais depois de eliminação no estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de março de 2025 às 16:41

Jefferson Baiano pediu desculpas após provocar o Bahia Crédito: Divulgação/Jacuipense

Eliminado pelo Bahia na semifinal do Campeonato Baiano depois de sofrer uma goleada de 5x0 no segundo jogo, o atacante Jefferson Baiano, do Jacuipense, usou as redes sociais para se desculpar após dizer que "mataria" o tricolor na partida de volta. >

Em seu perfil no Instagram, o jogador disse que se expressou de forma inadequada em um momento de descontração com amigos durante o Carnaval. >

A declaração de Jefferson foi dada durante conversa com um humorista na folia baiana. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, ele assiste ao gol perdido no jogo vencido pela Jacuipense, por 2x1, na Fonte Nova, e afirma que o time do interior garantiria a classificação na partida da volta, em Feira de Santana. >

"Quero me desculpar pelas palavras que usei após o jogo contra o Bahia. Em um momento de descontração com amigos, acabei me expressando de forma inadequada e sem pensar nas consequências. Quando falei que 'mataria o Bahia dentro de campo', foi sem qualquer intenção de desrespeitar o clube ou a sua torcida. Tenho enorme respeito pelo Esporte Clube Bahia, sua história e seus torcedores. Sempre joguei com dedicação e dentro do espírito esportivo, e sigo comprometido em dar o meu melhor e competir com fair play", diz a nota divulgada pelo jogador. >