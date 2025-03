DE OLHO NO CLÁSSICO

Bahia anuncia abertura de check-in para o Ba-Vi da final do Baianão; veja

Tricolor encara o rubro-negro neste domingo (16), na Fonte Nova

O Bahia anunciou a abertura do check-in para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, neste domingo (16), às 18h, na Fonte Nova. Os sócios do clube que fazem parte da antiga modalidade com acesso garantido podem confirmar a presença no confronto a partir desta terça-feira (11), às 10h. >