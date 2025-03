"FEZ VALER O INGRESSO"

Bahia rebate provocação de jogador do Jacuipense que perdeu gol claro na Fonte Nova

Tricolor respondeu comentário feito por Jefferson Baiano durante a semana

Após vencer a partida de ida, a confiança foi tanta que o atacante Jefferson Baiano, do Jacupa, não titubeou ao falar sobre o segundo duelo contra o tricolor. Em uma brincadeira com um humorista durante o Carnaval, Jefferson foi questionado sobre o gol claro que perdeu na Fonte Nova, quando poderia ter feito 3x1. Segundo ele, faltou pouco e, no próximo jogo, o Leão do Sisal "matará" o tricolor.