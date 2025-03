ELIMINADO

Ex-Vitória lamenta goleada sofrida contra o Bahia: 'Com um a menos é mais difícil ainda'

Matheus Firmino foi expulso ainda no primeiro tempo após dar um "peteleco" na orelha de Rodrigo Nestor

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de março de 2025 às 20:32

Ex-Vitória, Guilherme Rend lamentou a desclassificação diante do Bahia Crédito: Reprodução/TVE

A final do Campeonato Baiano vai ser decidida no clássico Ba-Vi. Após o Bahia golear o Jacuipense por 5x0 e garantir a ida às finais da competição, o volante Guilherme Rend concedeu entrevista na saída do campo e lamentou a desclassificação diante do Esquadrão. O jogador, que já passou pelo Vitória, comentou que a expulsão prejudicou uma reação da equipe.>

Matheus Firmino, camisa 10 do Jacuipense, recebeu o cartão vermelho direto após dar um "peteleco" na orelha de Rodrigo Nestor. O árbitro foi chamado pelo VAR e aplicou a punição. Vale destacar que o momento aconteceu antes de uma cobrança de pênalti para o Leão do Sisal, que foi desperdiçada pelo atacante Flavinho.>

"O Bahia é uma das melhores equipes do Brasil e da Bahia nem se fala. Fizemos uma grande campanha, mas também vacilamos, mas é aprendizado. Não deixamos de praticar nosso jogo. Independente do resultado, não fomos ileais com o nosso adversário. Infelizmente, no mano a mano já é difícil ir contra o Bahia. Com um a menos é mais difícil ainda " Guilherme Rend Volante do Jacuipense

Mesmo com o resultado, a campanha do Jacuipense assegura vagas para a Copa do Brasil do próximo ano, além de uma vaga na Pré-Copa do Nordeste e na Série D. Com os objetivos conquistados, Rend resolveu encarar a derrota como uma oportunidade de aprendizado.>

"É difícil falar nesse momento, mas feliz pela campanha que foi feita. Conseguimos os objetivos e saímos do campeonato de cabeça erguida. Como eu falei, nossos objetivos foram concluídos, mas, infelizmente, o resultado hoje foi adverso. Mas é isso aí, seguir para o ano que vem, e quem sabe brigar novamente pelas cabeças do campeonato", finalizou.>