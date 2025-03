MAIS UM COMPROMISSO

CBF divulga data de confronto entre Bahia e CSA, pela Copa do Nordeste; veja

Esquadrão disputa a liderança do grupo B do Nordestão com o time alagoano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de março de 2025 às 15:38

Bahia terá semana de jogos decisivos na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia conheceu a data de mais uma partida na temporada. A CBF divulgou os dias e horários da 6ª rodada da Copa do Nordeste. >

O Esquadrão enfrentará o CSA, na próxima quarta-feira (19), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O duelo acontece entre os dois Ba-Vis da final do Campeonato Baiano. >

Com a marcação da partida contra o CSA, o Bahia terá uma semana decisiva. Nesta quinta-feira (13), o time baiano recebe o Boston River, às 21h, na Fonte Nova, pelo jogo da volta da terceira fase da Libertadores. >

No domingo (16), às 18h, o rival será o Vitória, também na Fonte Nova, no primeiro duelo da final do Baianão. A volta será no final de semana seguinte, no Barradão. >

VEJA OS PRÓXIMOS JOGOS DO BAHIA >

Quarta-feira (13): Bahia x Boston River, 21h30 - Libertadores

Domingo (16): Bahia x Vitória, 18h - Campeonato Baiano



Quarta-feira (19): CSA x Bahia, 19h - Copa do Nordeste



Sábado (22) ou domingo (23): Vitória x Bahia - Campeonato Baiano

