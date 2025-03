DE SAÍDA

Zagueiro Vitor Hugo deixa o Bahia e acerta com clube mineiro

Jogador perdeu espaço no elenco tricolor e não vinha sendo utilizado por Rogério Ceni

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de março de 2025 às 15:10

Vitor Hugo durante treino do Bahia em Girona, na Espanha Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sem espaço no elenco do Bahia, o zagueiro Vitor Hugo deixou o tricolor. Nesta terça-feira (11), o jogador de 33 anos desembarcou em Belo Horizonte, onde passará por exames e assinará contrato com o Atlético-MG. >

Vitor Hugo chega ao Galo como um pedido do técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras, em 2016. O jogador será cedido por empréstimo até o final da temporada. >

"Fomos campeões juntos, em 2016, no Palmeiras, e agora espero poder ter tantas alegrias quanto tive lá. O Galo merece muitos títulos [...] Fomos felizes no Palmeiras, e eu fico feliz por ter esse reconhecimento do trabalho", disse Vitor Hugo, ainda no aeroporto.>

"Trabalhamos sério em todos os lugares, chego aqui e vejo que valeu a pena o trabalho bem feito que fizemos no Palmeiras. Espero que ele possa ver um Vitor Hugo mais experiente e que eu possa ajudá-lo dentro de campo para retribuir a confiança", completou. >

Vitor Hugo chegou ao Bahia em 2023, no primeiro ano da gestão do Grupo City, comprado do Trabzonspor, da Turquia. A expectativa era a de que o jogador elevasse o nível da defesa tricolor. Porém, o zagueiro não conseguiu engrenar e ficou marcado por falhas com a camisa tricolor. >

No ano passado, Vitor Hugo foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, durante o primeiro semestre. O time grego tinha a opção de comprar, mas não exerceu o direito e ele voltou ao Bahia. Apesar de ter sido integrado ao elenco de Rogério Ceni, Vitor fez apenas um jogo no Brasileirão. >